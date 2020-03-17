Відзавтра у столиці не пускатимуть людей без масок до громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві відзавтра до громадського транспорту не пускатимуть людей без масок. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
"Із завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно в масках. Пасажири, які не мають маски, не будуть допускатися до перевезення пасажирським транспортом", - зазначив він.
Зазначається, що дотримання рішення буде контролювати санітарна служба та національна поліція.
Також Поворозник повідомив, що ціна на проїзд у громадському транспорті не зміниться.
Нагадаємо, Київський метрополітен припинить роботу сьогодні о 23:00, попередньо, до 3 квітня на фоні заходів щодо протидії коронавірусу в Україні.