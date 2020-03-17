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Столичне метро припинить роботу сьогодні о 23:00

Столичне метро припинить роботу сьогодні о 23:00

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Київський метрополітен припинить роботу сьогодні о 23:00 попередньо до 3 квітня на фоні заходів щодо протидії коронавірусу в Україні. Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови Кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - повідомив мер столиці.

З його слів, наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

"Я закликаю киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих - користуватися засобами індивідуального захисту", - додав Кличко.

Нагадаємо, уряд з 18 березня припинить перевезення в межах України та обмежить рух громадського транспорту.

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