Столичное метро прекратит работу сегодня в 23:00
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Киевский метрополитен прекратит работу сегодня в 23:00 предварительно до 3 апреля на фоне мер по противодействию коронавирусу в Украине. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23-го часа киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сообщил мэр столицы.
По его словам, наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.
"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих - пользоваться средствами индивидуальной защиты", - добавил Кличко.
Напомним, правительство с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта.