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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103254 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Столичное метро прекратит работу сегодня в 23:00

Столичное метро прекратит работу сегодня в 23:00

Киев  •  УНН

 • 60389 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Киевский метрополитен прекратит работу сегодня в 23:00 предварительно до 3 апреля на фоне мер по противодействию коронавирусу в Украине. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23-го часа киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сообщил мэр столицы.

По его словам, наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих - пользоваться средствами индивидуальной защиты", - добавил Кличко.

Напомним, правительство с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта.

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