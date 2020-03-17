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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108677 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110638 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109162 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119553 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102289 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106373 просмотра

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С завтрашнего дня в столице не будут пускать людей без масок в общественный транспорт

С завтрашнего дня в столице не будут пускать людей без масок в общественный транспорт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве с завтрашнего дня в общественный транспорт не будут пускать людей без масок. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.

"С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажиры, которые не имеют маски, не будут допускаться к перевозке пассажирским транспортом", - отметил он.

Отмечается, что соблюдение решения будет контролировать санитарная служба и национальная полиция.

Также Поворозник сообщил, что цена на проезд в общественном транспорте не изменится.

Напомним, Киевский метрополитен прекратит работу сегодня в 23:00, предварительно, до 3 апреля на фоне мер по противодействию коронавирусу в Украине.

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