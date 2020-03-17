С завтрашнего дня в столице не будут пускать людей без масок в общественный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве с завтрашнего дня в общественный транспорт не будут пускать людей без масок. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
"С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажиры, которые не имеют маски, не будут допускаться к перевозке пассажирским транспортом", - отметил он.
Отмечается, что соблюдение решения будет контролировать санитарная служба и национальная полиция.
Также Поворозник сообщил, что цена на проезд в общественном транспорте не изменится.
Напомним, Киевский метрополитен прекратит работу сегодня в 23:00, предварительно, до 3 апреля на фоне мер по противодействию коронавирусу в Украине.