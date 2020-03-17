С завтрашнего дня в столице не будут пускать людей без масок в общественный транспорт

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве с завтрашнего дня в общественный транспорт не будут пускать людей без масок. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.