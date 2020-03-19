У Києві через перевищення ліміту пасажирів затримується рух громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві через карантинні обмеження, з причини перевищення ліміту пасажирів - затримується рух громадського транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Так, сьогодні повідомлялося про затримку автобусів №55 та автобусів №49, на місце викликали поліцію. Зазначимо, на наразі їх рух відновлено, але з відхиленням від графіку.
"Затримується рух автобусів №55 на Кріпосному провулку в напрямку Дарницької площі з причини перевищення ліміту пасажирів. На місце викликано поліцію. Затримується рух автобусів №49 по вул. Бучми в напрямку плат. "Лівий берег" з причини перевищення ліміту пасажирів. На місце викликано поліцію", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, поліція Київщини закликає громадян виконувати умови карантину та у випадках його порушення - повідомляти у поліцію.
Як раніше повідомлялося в УНН, у громадський транспорт Києва не пускають більше 10 осіб, також усі пасажири мають бути у масках.