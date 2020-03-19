В Киеве из-за превышения лимита пассажиров задерживается движение общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве из-за карантинных ограничений, по причине превышения лимита пассажиров - задерживается движение общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
Так, сегодня сообщалось о задержании автобусов №55 и автобусов №49, на место вызвали полицию. Отметим, в настоящее время их движение восстановлено, но с отклонением от графика.
"Задерживается движение автобусов №55 на Крепостном переулке в направлении Дарницкой площади по причине превышения лимита пассажиров. На место вызвана полиция. Задерживается движение автобусов №49 по ул. Бучмы в направлении плат. "Левый берег" по причине превышения лимита пассажиров. На место вызвана полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, полиция Киевской области призывает граждан выполнять условия карантина и в случаях его нарушения - сообщать в полицию.
Как ранее сообщалось в УНН, в общественный транспорт Киева не пускают более 10 человек, также все пассажиры должны быть в масках.