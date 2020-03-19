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Поліція Київщини закликає повідомляти про факти порушення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Поліція Київщини закликає громадян виконувати умови карантину та у випадках його порушення - повідомляти у поліцію. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

"Шановні громадяни! Якщо Вам відомі випадки порушення умов карантину, телефонуйте на спецлінію "102". Анонімність гарантується! Поліція реагуватиме на всі повідомлення без виключень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що усі поліцейські заходи спрямовані на профілактику поширення коронавірусної інфекції на території області.

"Однак, якщо громадяни будуть свідомо порушувати епідрежим, карантинні заходи, своїми діями наражати інших на небезпеку, тоді ми будемо діяти рішуче і в рамках закону. Винні понесуть відповідальність", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при коронавірусі. 

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