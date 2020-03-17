МВС дало роз’яснення щодо штрафів та позбавлення волі за порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при коронавірусі. У міністерстві внутрішніх справ розповіли, що чекатиме громадян за відповідні порушення, передає УНН із посиланням на Telegram-канал МВС.
"Передбачена адміністративна відповідальність встановлена за самовільне залишення місця (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19. Штраф за порушення правил карантину, санітарно-протиепідемічних правил і норм становитиме від 17 тис. до 32 тис. гривень. Для посадових осіб - шраф від 34 тис. до 170 тис. гривень", - повідомили у міністерстві.
Зазначається, що порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від 17 тис. до 51 тис. гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.
"Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років", - зазначають правоохоронці.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до законодавства, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусу.