МВД дало разъяснение по штрафам и лишению свободы за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе. В министерстве внутренних дел рассказали, что ждет граждан за соответствующие нарушения, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"Предусмотренная административная ответственность установлена за самовольное оставление места (карантина) лицом, которое может быть инфицированно коронавирусной болезнью COVID-19. Штраф за нарушение правил карантина, санитарно-противоэпидемических правил и норм составит от 17 тыс. до 32 тыс. гривен. Для должностных лиц - шраф от 34 тыс. до 170 тыс. гривен", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.
"Те же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет", - отмечают правоохранители.
Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса.