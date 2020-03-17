МВД дало разъяснение по штрафам и лишению свободы за нарушение карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100720 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103980 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106004 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104963 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113650 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100928 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105368 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131581 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130454 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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МВД дало разъяснение по штрафам и лишению свободы за нарушение карантина

МВД дало разъяснение по штрафам и лишению свободы за нарушение карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе. В министерстве внутренних дел рассказали, что ждет граждан за соответствующие нарушения, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Предусмотренная административная ответственность установлена за самовольное оставление места (карантина) лицом, которое может быть инфицированно коронавирусной болезнью COVID-19. Штраф за нарушение правил карантина, санитарно-противоэпидемических правил и норм составит от 17 тыс. до 32 тыс. гривен. Для должностных лиц - шраф от 34 тыс. до 170 тыс. гривен", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

"Те же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет", - отмечают правоохранители.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса.

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