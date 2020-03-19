Полиция Киевской области призывает сообщать о фактах нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция Киевской области призывает граждан выполнять условия карантина и в случаях его нарушения - сообщать в полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Уважаемые граждане! Если Вам известны случаи нарушения условий карантина, звоните по спецлинии "102". Анонимность гарантируется! Полиция будет реагировать на все сообщения без исключения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все полицейские меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции на территории области.
"Однако, если граждане будут сознательно нарушать эпидрежим, карантинные мероприятия, своими действиями подвергать других опасности, тогда мы будем действовать решительно и в рамках закона. Виновные понесут ответственность", - добавляется в сообщении.
Напомним, Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе.