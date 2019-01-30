У Києві окремі вулиці скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На окремих вулицях Києва спостерігається ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Значне ускладнення руху спостерігається на вулиці Вадима Гетьмана, Борщагівській, Жилянській, Саксаганського, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, Михайлівській, В’ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, проспекті Перемоги (від станції метро "Житомирська" до станції "Шулявська"), Володимирському узвозі, Набережному шосе.
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Також затори спостерігаються на вулиці Глибочицькій, Інститутській, Прорізній, бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській, Льва Толстого, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Народного Ополчення, Миколи Грінченка, Короленківській, бульварі Дружби народів, вулиці Михайла Грушевського, Бульварно-Кудрявській, Московській, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, Голосіївській, Максима Грінченка, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, вулиці Кирилівській, Лаврській, Кловському узвозі, вулиці Володимира Винниченка, Павлівській, В’ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Чоколівському бульварі.
На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на проспекті Соборності, Броварському проспекті, Дарницькому шосе, вулиці Гната Хоткевича, Миропільській, Братиславській, проспекті Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Миколи Бажана.
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Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі та на вулиці Соборній.
На столичних мостах, крім мосту Метро, рух ускладнений лише в один бік – до центру. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, "Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах.