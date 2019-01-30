Українців попередили про слабку видимість через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Через туман в Україні протягом доби 30 січня буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах, - до 500 метрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
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"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 30 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Київ також огорнули тумани.
Нагадаємо, впродовж поточного тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.