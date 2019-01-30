Украинцев предупредили о слабой видимости из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за тумана в Украине в течение суток 30 января будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах, - до 500 метров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
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"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 30 января на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Киев также окутали туманы.
Напомним, в течение текущей недели в Украину придет потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.