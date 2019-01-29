Завтра Київ огорнуть тумани
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві 30 січня очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"У середу у столиці хмарно, невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомили синоптики, температура вночі близько 0°, удень 2-4° тепла.
Нагадаємо, в Україні завтра невеликий дощ і ожеледиця.