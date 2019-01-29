Завтра Киев окутает туман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве 30 января ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"В среду в столице облачно, небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
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Как сообщили синоптики, температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
Напомним, в Украине завтра дождь и гололедица.