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В Україні завтра невеликий дощ і ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Невеликий дощ очікується у середу, 30 січня, в Україні, на заході - з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 7 градусів морозу до 11 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"30 січня в Україні невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом. У більшості областей тумани, на дорогах місцями ожеледиця", - вказали синоптики.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних та східних областях 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-11°.

Нагадаємо, водіїв попередили про слабку видимість через туман.

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