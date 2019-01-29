В Україні завтра невеликий дощ і ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Невеликий дощ очікується у середу, 30 січня, в Україні, на заході - з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 7 градусів морозу до 11 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"30 січня в Україні невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом. У більшості областей тумани, на дорогах місцями ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних та східних областях 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-11°.
Нагадаємо, водіїв попередили про слабку видимість через туман.