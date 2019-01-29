В Украине завтра небольшой дождь и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Небольшой дождь ожидается в среду, 30 января, в Украине, на западе - с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 7 градусов мороза до 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"30 января в Украине небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом. В большинстве областей туманы, на дорогах местами гололедица", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных и восточных областях 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 7-11°.
Напомним, водителей предупредили о слабой видимости из-за тумана.