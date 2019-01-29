Водіїв попередили про слабку видимість через туман

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23 березня, 12:58 • 164957 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 422793 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 300961 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Київській області та більшій частині території України 29 січня очікується туман з утриманням протягом доби 30 січня, видимість обмежена 200-250 м. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укравтодору".

"До уваги водіїв! За повідомленням Гідрометцентру, у Київській області та більшій частині території України 29 січня з утриманням протягом доби 30 січня туман. Видимість 200-250 м (1 рівень небезпечності, жовтий)", - сказали дорожники.

В "Укравтодорі" закликали бути особливо уважними в дорозі.

Нагадаємо, по Україні сьогодні до 10 градусів тепла.

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