Водіїв попередили про слабку видимість через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Київській області та більшій частині території України 29 січня очікується туман з утриманням протягом доби 30 січня, видимість обмежена 200-250 м. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укравтодору".
"До уваги водіїв! За повідомленням Гідрометцентру, у Київській області та більшій частині території України 29 січня з утриманням протягом доби 30 січня туман. Видимість 200-250 м (1 рівень небезпечності, жовтий)", - сказали дорожники.
В "Укравтодорі" закликали бути особливо уважними в дорозі.
Нагадаємо, по Україні сьогодні до 10 градусів тепла.