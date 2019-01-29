По Україні сьогодні до 10 градусів тепла

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КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні у вівторок, 29 січня, на заході та півночі, у центральних та Одеській областях місцями невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вдень прогріється до 10° тепла на півдні, водночас на сході та на півночі Лівобережжя вдень до 5 градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"29 січня в Україні у західних, північних, центральних та Одеській областях місцями невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця", - зазначили синоптики.

Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя вдень 0-5° морозу; у більшості південних областей та в Криму вдень 5-10° тепла; на решті території вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві 29 січня місцями невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, у Києві до ранку утримається туман.

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