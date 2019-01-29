По Україні сьогодні до 10 градусів тепла

"29 січня в Україні у західних, північних, центральних та Одеській областях місцями невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця", - зазначили синоптики.

Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя вдень 0-5° морозу; у більшості південних областей та в Криму вдень 5-10° тепла; на решті території вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві 29 січня місцями невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, у Києві до ранку утримається туман.