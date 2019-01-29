По Украине сегодня до 10 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине во вторник, 29 января, на западе и севере, в центральных и Одесской областях местами небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха днем прогреется до 10° тепла на юге, в то же время на востоке и на севере Левобережья днем до 5 градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"29 января в Украине в западных, северных, центральных и Одесской областях местами небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в восточных областях и на севере Левобережья днем 0-5° мороза; в большинстве южных областей и в Крыму днем 5-10° тепла; на остальной территории днем от 1° мороза до 4° тепла.
В Киеве 29 января местами небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° тепла.
Напомним, в Киеве до утра сохранится туман.