У Києві до ранку утримається туман, видимість 200-500 метрів

"У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 січня, вночі та вранці 29 січня туман, видимість 200-500 м. Про це попередили в Українському гідрометцентрі", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з туманом водіям рекомендували знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію, а також уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, цього тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.