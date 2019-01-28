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В Киеве до утра сохранится туман, видимость 200-500 метров

В Киеве до утра сохранится туман, видимость 200-500 метров

Киев  •  УНН

 • 16309 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. К концу этих суток и завтра утром в Киеве сохранится туман, видимость, по прогнозу синоптиков, будет составлять 200-500 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 28 января, ночью и утром 29 января туман, видимость 200-500 м. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

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В связи с туманом водителям рекомендовали снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на этой неделе в Украину придет потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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