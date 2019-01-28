У Туреччині через туман зіткнулися близько 30 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У місті Конья у центральній частині турецької Анатолії через туман на дорозі зіткнулися близько 30 автомобілів, одна людина загинула, 5 отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на DHA.
"У Коньї... через густий туман в'їхали один в одного близько 30 транспортних засобів. 1 людина загинула в результаті нещасного випадку, 5 осіб отримали поранення, 2 важкі", - пише видання.
Аварія сталася вранці на дорозі "Конья - Анкара" біля промислової зони. Серед автомобілів, які потрапили у ДТП, є вантажівки.
Поранені на машинах швидкої допомоги були доставлені у різні лікарні для лікування.
За фактом події було розпочато розслідування.
Нагадаємо, у Туреччині торнадо пошкодив літаки в міжнародному аеропорту.