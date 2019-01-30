В Україні сьогодні невеликий дощ та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Невеликий дощ очікується у середу, 30 січня, в Україні, на заході - з мокрим снігом. Температура повітря удень у більшості областей сягатиме 5 градусів тепла, на півдні - до 11 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"30 січня в Україні невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом. У більшості областей тумани, на дорогах місцями ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла; у південній частині вдень 7-11°.
30 січня у Києві невеликий дощ. Утримається туман. На дорогах слизько. Вітер південно-східний, помірний. Температура вдень 2-4° тепла.
Нагадаємо, українців попередили про слабку видимість через туман.