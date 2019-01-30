В Україні сьогодні невеликий дощ та ожеледиця

ukru
23 березня, 12:58 • 163423 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 418082 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 410635 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 397291 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 403416 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 298702 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247797 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 481852 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175088 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 413269 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
61 %
755 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 285802 перегляди
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 134411 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 223342 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 272431 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 141570 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 400393 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 481853 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 413270 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 368101 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 317303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158675 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155824 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156860 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151436 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155142 перегляди
Актуальне
В Україні сьогодні невеликий дощ та ожеледиця

В Україні сьогодні невеликий дощ та ожеледиця

Київ • УНН

 • 10725 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Невеликий дощ очікується у середу, 30 січня, в Україні, на заході - з мокрим снігом. Температура повітря удень у більшості областей сягатиме 5 градусів тепла, на півдні - до 11 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"30 січня в Україні невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом. У більшості областей тумани, на дорогах місцями ожеледиця", - вказали синоптики.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла; у південній частині вдень 7-11°.

30 січня у Києві невеликий дощ. Утримається туман. На дорогах слизько. Вітер південно-східний, помірний. Температура вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, українців попередили про слабку видимість через туман.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.74
Bitcoin
$86,076.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,057.50
Ethereum
$2,006.00