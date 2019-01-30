В Украине сегодня дождь и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Небольшой дождь ожидается в среду, 30 января, в Украине, на западе - с мокрым снегом. Температура воздуха днем в большинстве областей достигнет 5 градусов тепла, на юге - до 11 градусов с отметкой "плюс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"30 января в Украине небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом. В большинстве областей туманы, на дорогах местами гололедица", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 0-5° тепла; в южной части днем 7-11°.
30 января в Киеве небольшой дождь. Сохранится туман. На дорогах скользко. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура днем 2-4° тепла.
Напомним, украинцев предупредили о слабой видимости из-за тумана.