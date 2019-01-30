"Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах

"Стан покриття на автодорогах державного значення: у Луганській та Чернігівській областях засніжене. У Донецькій та Рівненській – місцями ожеледиця. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано", - повідомили дорожники.

Сьогодні вранці опади у вигляді невеликого дощу спостерігалися у Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернівецькій областях. Туман - у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

На перевальних ділянках доріг у горах без опадів, окрім Яблунецького перевалу, де спостерігається дощ. Автодороги тут переважно мокрі, на Вишківському та Ужоцькому перевалах – місцями засніжені.

Нагадаємо, українців попередили про слабку видимість через туман.