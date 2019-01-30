"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По состоянию на утро среды, 30 января, автодороги государственного значения в Луганской и Черниговской областях заснеженные, в Донецкой и Ровенской - местами гололедица, пробок на основных дорогах не зафиксировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в Луганской и Черниговской областях заснеженное. В Донецкой и Ровенской - местами гололедица. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок не зафиксировано", - сообщили дорожники.
Сегодня утром осадки в виде небольшого дождя наблюдались в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черновицкой областях. Туман - в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.
На перевальных участках дорог в горах без осадков, кроме Яблунецкого перевала, где наблюдается дождь. Автодороги здесь преимущественно мокрые, на Вышковском и Ужоцком перевалах - местами заснеженные.
Напомним, украинцев предупредили о слабой видимости из-за тумана.