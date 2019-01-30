В Киеве отдельные улицы сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На отдельных улицах Киева наблюдается затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Значительное затруднение движения наблюдается на улице Вадима Гетьмана, Борщаговской, Жилянской, Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, Михайловской, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, проспекте Победы (от станции метро "Житомирская" до станции "Шулявская"), Владимирском спуске, Набережном шоссе.
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Также заторы наблюдаются на улице Глыбочицкой, Институтской, Прорезной, бульваре Леси Украинский, улице Большой Васильковской, Льва Толстого, проспекте Валерия Лобановского, улице Народного Ополчения, Николая Гринченко, Короленковской, бульваре Дружбы народов, улицы Михаила Грушевского, Бульварно-Кудрявской, Московской, Голосеевском проспекте, улице Васильковской, Голосеевской, Максима Гринченко, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, улице Кирилловской, Лаврской, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко , Павловской, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Краснозвездном проспекте.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Дарницком шоссе, улице Гната Хоткевича, Миропольской, Братиславской, проспекте Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Бажана.
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Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге и на улице Соборной.
На столичных мостах, кроме моста Метро, движение затруднено только в одну сторону - к центру. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, "Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах.