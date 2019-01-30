В Киеве отдельные улицы сковали пробки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85192 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103773 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138782 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136625 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132431 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126515 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164692 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117956 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141539 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве отдельные улицы сковали пробки

Киев  •  УНН

 • 12067 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. На отдельных улицах Киева наблюдается затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Значительное затруднение движения наблюдается на улице Вадима Гетьмана, Борщаговской, Жилянской, Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, Михайловской, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, проспекте Победы (от станции метро "Житомирская" до станции "Шулявская"), Владимирском спуске, Набережном шоссе.

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Также заторы наблюдаются на улице Глыбочицкой, Институтской, Прорезной, бульваре Леси Украинский, улице Большой Васильковской, Льва Толстого, проспекте Валерия Лобановского, улице Народного Ополчения, Николая Гринченко, Короленковской, бульваре Дружбы народов, улицы Михаила Грушевского, Бульварно-Кудрявской, Московской, Голосеевском проспекте, улице Васильковской, Голосеевской, Максима Гринченко, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, улице Кирилловской, Лаврской, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко , Павловской, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Краснозвездном проспекте.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Дарницком шоссе, улице Гната Хоткевича, Миропольской, Братиславской, проспекте Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Бажана.

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Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге и на улице Соборной.

На столичных мостах, кроме моста Метро, движение затруднено только в одну сторону - к центру. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, "Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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