У Києві на ранок без світла 450 тисяч осель - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на поточний ранок у Києві без електропостачання перебуває 450 тисяч споживачів. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, це в півтори рази більше, ніж в попередні дні, передає УНН.
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«На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні», — написав він у Telegram.
Деталі
Кличко зазначив, що стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.
Міський голова просить всіх жителів столиці максимально економити електроенергію, оскільки ситуація залишається складною.
Доповнення
Внаслідок ракетних ударів ворога голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів підготуватися до можливої тривалої відсутності електрики.
Минулої доби жителів лівого берега Києва попередили про екстрені відключення світла.