Жителів лівого берега Києва попередили про екстрені відключення світла

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"За вказівками Укренерго на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

3 листопада Укренерго ввело обмеження електропостачання кількох видів: аварійні – для трьох областей, погодинні – для Києва і ще семи областей.