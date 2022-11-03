Жителей левого берега Киева предупредили об экстренных отключениях света
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света для того, чтобы избежать аварий в Днепровском и Дарницком районах. Об этом сообщил чат-бот Yasno, передает УНН.
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"По указаниям Укрэнерго на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно во избежание массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют", – говорится в сообщении.
Напомним
3 ноября Укрэнерго ввело ограничение электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще семи областей.