Жителей левого берега Киева предупредили об экстренных отключениях света

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"По указаниям Укрэнерго на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно во избежание массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют", – говорится в сообщении.

Напомним

3 ноября Укрэнерго ввело ограничение электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще семи областей.