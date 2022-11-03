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Відключення світла сьогодні торкнуться Києва та 10 областей - Укренерго

Відключення світла сьогодні торкнуться Києва та 10 областей - Укренерго

Київ • УНН

 • 755137 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Укренерго повідомило, що сьогодні застосовуватимуться обмеження електропостачання кількох видів: аварійні - для трьох областей, погодинні - для Києва та ще 7 областей, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, 3 листопада, диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання: у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ)", - сказано у повідомленні.

Такі обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

"Для споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

У цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень конкретної вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

Деталі

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, вказали у компанії.

Доповнення

росія з приходом холодів націлилася на об'єкти енергетики в Україні. Після масованих ударів рф з 10 жовтня постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Після чергової атаки 22 жовтня в Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень від ударів співставні чи більші за наслідки 10-12 жовтня. Для стабілізації ситуації ввели віялові відключення.

У ніч на 27 жовтня рф знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Після цього українцям ввели жорсткіші і триваліші обмеження електропостачання. 31 жовтня вранці росія знову завдала ударів по об'єктах енергоінфраструктури України, після чого вводили екстрені обмеження.

Наразі росія вже пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

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