Отключения света сегодня коснутся Киева и 10 областей - Укрэнерго

Цитата

"Сегодня, 3 ноября, диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения: в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО)", - говорится в сообщении.

Такие ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

"Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО)", - сказано в сообщении.

В этом формате предоставить информацию о сроках отключения конкретной улицы или района – обязанности местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

Детали

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, указали в компании.

Дополнение

россия с приходом холодов нацелилась на объекты энергетики в Украине. После массированных ударов россии с 10 октября пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. После очередной атаки 22 октября в Укрэнерго сообщили, что масштабы повреждений от ударов сопоставимы или больше последствий 10-12 октября. Для стабилизации ситуации ввели веерные отключения.

В ночь на 27 октября россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. После этого украинцам ввели более жесткие и продолжительные ограничения электроснабжения. 31 октября утром россия снова нанесла удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, после чего вводили экстренные ограничения.

На данный момент россия уже повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.