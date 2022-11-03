Отключения света сегодня коснутся Киева и 10 областей - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Укрэнерго сообщило, что сегодня будут применяться ограничения электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще 7 областей, пишет УНН.
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"Сегодня, 3 ноября, диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения: в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО)", - говорится в сообщении.
Такие ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.
"Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО)", - сказано в сообщении.
В этом формате предоставить информацию о сроках отключения конкретной улицы или района – обязанности местного оператора распределительных сетей (облэнерго).
Детали
Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, указали в компании.
Дополнение
россия с приходом холодов нацелилась на объекты энергетики в Украине. После массированных ударов россии с 10 октября пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. После очередной атаки 22 октября в Укрэнерго сообщили, что масштабы повреждений от ударов сопоставимы или больше последствий 10-12 октября. Для стабилизации ситуации ввели веерные отключения.
В ночь на 27 октября россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. После этого украинцам ввели более жесткие и продолжительные ограничения электроснабжения. 31 октября утром россия снова нанесла удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, после чего вводили экстренные ограничения.
На данный момент россия уже повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.