В Киеве на утро без света 450 тысяч домов - мэр

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«На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни», — написал он в Telegram.

Детали

Кличко отметил, что стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

Мэр просит всех жителей столицы максимально экономить электроэнергию, поскольку ситуация остается сложной.

Дополнение

В результате ракетных ударов врага глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электричества.

В прошедшие сутки жителей левого берега Киева предупредили об экстренных отключениях света.