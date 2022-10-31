Жителів Київщини закликали підготуватися до тривалої відсутності електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок ракетних ударів частина Київської області залишилася без світла. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів підготуватися до тривалої відсутності електрики, передає УНН із посиланням на його Telegram.
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"Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики", – написав Кулеба.
Додамо
За попередніми даними, внаслідок ворожих обстрілів на Київщині є один потерпілий і руйнування приватних будівель.
Нагадаємо
Вранці 31 жовтня над Україною збили 44 з понад пів сотні російських ракет.