Жителів Київщини закликали підготуватися до тривалої відсутності електрики

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"Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики", – написав Кулеба.

Додамо

За попередніми даними, внаслідок ворожих обстрілів на Київщині є один потерпілий і руйнування приватних будівель.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня над Україною збили 44 з понад пів сотні російських ракет.