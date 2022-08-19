У Києві хлопець на електросамокаті збив завідувача аптеки військового шпиталю. Чоловік помер у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Києві хлопець на електросамокаті збив завідувача аптеки військового шпиталю на тротуарі. Чоловік помер через три дні в лікарні. Про це журналісту УНН розповіла донька загиблого Наталія.
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«Це сталося на тротуарі, на вулиці Лесі Українки, 12. Людина просто йшла з роботи, білий день, Київ. Молодий хлопець, якому 20 років на електросамокаті на швидкості збив його з такою силою, що він через три дні помер в лікарні. До лікарів у нас жодних претензій. Вони робили все, що можливо. Ми консультувалися з найкращими спеціалістами, але сила удару була на стільки сильна, що була така травма мозку, що лікарі просто дивувалися як це можливо. У нього була відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, множинні гематоми і масивні крововиливи в мозок», - розповіла Наталія.
Деталі
Наталія додала, що інцидент стався у вівторок, 9 серпня.
За її словами, Микола помер на 67 році життя. Він працював завідувачем аптеки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».
Донька додала, що її батько організовував постачання медикаментів, чим рятував постраждалих від війни.
«Військова аптека організовувала забезпечення ліками військових під час лікування поранених», - сказала Наталія
Окрім того, Наталія зазначила, що поліція відкрила провадження й хлопця викликали на допит.
Доповнення
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