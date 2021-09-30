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У Львові суд визнав водія електросамоката винним у ДТП з Lexus і призначив 800 грн штрафу

У Львові суд визнав водія електросамоката винним у ДТП з Lexus і призначив 800 грн штрафу

Київ • УНН

 • 21397 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Галицький районний суд Львова визнав водія електросамоката винним в ДТП з автомобілем Lexus та оштрафував його на понад 800 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову суду.

Цитата

“(Водія електросамоката визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850,00 грн. Стягнути (водія електросамоката — ред.) на користь держави в особі ДСА України 454 грн судового збору”, — йдеться в постанові.

Деталі

ДТП сталося 5 вересня цього року у Львові. Водій електросамоката раптово виїхав на проїзну частину не дотримуючись правил, що призвело до зіткнення з автомобілем марки Lexus.

Під час судового засідання водій самокату вину у вчиненні правопорушення не визнав, пояснив, що насправді водій автомобіля Lexus здійснив наїзд на нього.

Попри те, що в Правилах дорожнього руху немає визначення щодо “електросамокатів”, суддя зазначила, що електросамокат відповідає поняттю “транспортний засіб”, оскільки призначений для перевезення людей.

Доповнення

У 2019 році у Львові сталася перша дорожньо-транспортна пригода за участі електросамоката.

Нагадаємо, у Львові водій автомобіля BMW Х4 збив водія електросамоката. Хлопець з тяжкими травмами опинився у реанімації.

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