У Львові суд визнав водія електросамоката винним у ДТП з Lexus і призначив 800 грн штрафу

Цитата

“(Водія електросамоката визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850,00 грн. Стягнути (водія електросамоката — ред.) на користь держави в особі ДСА України 454 грн судового збору”, — йдеться в постанові.

Деталі

ДТП сталося 5 вересня цього року у Львові. Водій електросамоката раптово виїхав на проїзну частину не дотримуючись правил, що призвело до зіткнення з автомобілем марки Lexus.

Під час судового засідання водій самокату вину у вчиненні правопорушення не визнав, пояснив, що насправді водій автомобіля Lexus здійснив наїзд на нього.

Попри те, що в Правилах дорожнього руху немає визначення щодо “електросамокатів”, суддя зазначила, що електросамокат відповідає поняттю “транспортний засіб”, оскільки призначений для перевезення людей.

Доповнення

У 2019 році у Львові сталася перша дорожньо-транспортна пригода за участі електросамоката.



Нагадаємо, у Львові водій автомобіля BMW Х4 збив водія електросамоката. Хлопець з тяжкими травмами опинився у реанімації.