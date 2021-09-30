Во Львове суд признал водителя электросамоката виновным в ДТП с Lexus и назначил 800 грн штрафа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Галицкий районный суд Львова признал водителя электросамоката виновным в ДТП с автомобилем Lexus и оштрафовал его на более чем 800 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.
Цитата
"(Водителя электросамоката признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.124 КУоАП и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 850,00 грн. Стянуть (с водителя электросамоката - ред.) в пользу государства в лице ГСА Украины 454 грн судебного сбора", - говорится в постановлении.
Детали
ДТП произошло 5 сентября этого года во Львове. Водитель электросамоката внезапно выехал на проезжую часть не соблюдая правил, что привело к столкновению с автомобилем марки Lexus.
Во время судебного заседания водитель самоката вину в совершении правонарушения не признал, пояснил, что на самом деле водитель автомобиля Lexus совершил наезд на него.
Несмотря на то, что в Правилах дорожного движения нет определения относительно "электросамокатов", судья отметила, что электросамокат соответствует понятию "транспортное средство", поскольку предназначен для перевозки людей.
Дополнение
В 2019 году во Львове произошло первое дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката.
Напомним, во Львове водитель автомобиля BMW Х4 сбил водителя электросамоката. Парень с тяжелыми травмами оказался в реанимации.