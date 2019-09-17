У Львові сталася перша ДТП за участі електросамоката
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Львові вчора сталася перша дорожньо-транспортна пригода за участі електросамоката. Про це інформує патрульна поліція Львівської області у Facebook, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Вчора, на вулиці Дзиндри відбулася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Marcedes-Benz та електросамокатом. В результаті зіткнення постраждав 36-річний власник самоката. Його госпіталізували до 8-ої лікарні міста Львова", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі законодавець не визначився з юридичним статусом електросамокатів, а тому їх не можна віднести ні до пішоходів, ні до велосипедів, ні до транспорту. Тобто їх не можна віднести до жодної категорії.
Тому патрульна поліція рекомендувала, у першу чергу, власникам новомодних засобів пересування насамперед подбати про власну безпеку та пам’ятати: вони є учасниками дорожнього руху, хоча і з невизначеним статусом, а тому варто подбати про свою безпеку, як це роблять велосипедисти: шоломи, наколінники тощо. Також, як зазначили патрульні, потрібно подавати сигнали іншим учасникам дорожнього руху про свої маневри.
Водіїв автомобілів же закликали у разі, якщо дорогою їде електросамокат, дотримуватися безпечної дистанції, адже власники таких засобів пересування не є захищеними.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області легковий автомобіль на смерть збив велосипедиста.