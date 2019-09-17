Во Львове произошла первая ДТП с участием электросамоката
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во Львове вчера произошло первое дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в Facebook, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Вчера на улице Дзындры произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Marcedes-Benz и электросамокатом. В результате столкновения пострадал 36-летний владелец самоката. Его госпитализировали в восьмой больнице города Львова", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время законодатель не определился с юридическим статусом электросамокатов, поэтому их нельзя отнести ни к пешеходам, ни к велосипедам, ни к транспорту. То есть их нельзя отнести ни к одной из категорий.
Поэтому патрульная полиция рекомендовала, в первую очередь, владельцам новомодных средств передвижения, прежде всего, позаботиться о собственной безопасности и помнить: они являются участниками дорожного движения, хотя и с неопределенным статусом, а поэтому следует позаботиться о своей безопасности, как это делают велосипедисты: шлемы, наколенники и тому подобное. Также, как отметили патрульные, нужно подавать сигналы другим участникам дорожного движения о своих маневрах.
Водителей автомобилей же призвали в случае, если по дороге едет электросамокат, соблюдать безопасную дистанцию, ведь владельцы таких средств передвижения не защищены.
Напомним, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста.