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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66168 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104234 просмотра

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6 марта, 14:10 • 111130 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Во Львове произошла первая ДТП с участием электросамоката

Во Львове произошла первая ДТП с участием электросамоката

Киев  •  УНН

 • 14871 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во Львове вчера произошло первое дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в Facebook, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Вчера на улице Дзындры произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Marcedes-Benz и электросамокатом. В результате столкновения пострадал 36-летний владелец самоката. Его госпитализировали в восьмой больнице города Львова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время законодатель не определился с юридическим статусом электросамокатов, поэтому их нельзя отнести ни к пешеходам, ни к велосипедам, ни к транспорту. То есть их нельзя отнести ни к одной из категорий.

Поэтому патрульная полиция рекомендовала, в первую очередь, владельцам новомодных средств передвижения, прежде всего, позаботиться о собственной безопасности и помнить: они являются участниками дорожного движения, хотя и с неопределенным статусом, а поэтому следует позаботиться о своей безопасности, как это делают велосипедисты: шлемы, наколенники и тому подобное. Также, как отметили патрульные, нужно подавать сигналы другим участникам дорожного движения о своих маневрах.

Водителей автомобилей же призвали в случае, если по дороге едет электросамокат, соблюдать безопасную дистанцию, ведь владельцы таких средств передвижения не защищены.

Напомним, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

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