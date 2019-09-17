На Прикарпатті легковий автомобіль насмерть збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Івано-Франківський області внаслідок зіткнення велосипеда та легкового автомобіля загинув водій двоколісного транспортного засобу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася 16 вересня, близько 22:30, між населеними пунктами Богородчани та Лисець Тисменицького району.
Як попередньо встановлено правоохоронцями, 19-річний мешканець району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, на проїзній частині своєї смуги руху під час роз’їзду із зустрічним автомобілем лівою передньою частиною вчинив наїзд на 55-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.
У результаті ДТП велосипедист від отриманих травм помер у Богородчанській центральній районній лікарні. Водій автомобіля був тверезий.
Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув чоловік, який їхав на велосипеді.