На Львівщині мікроавтобус збив насмерть літнього велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Львівській області внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 вересня близько 13.30 в одному з сіл Старосамбірського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Renault, 20-річний мешканець району, скоїв наїзд на велосипедиста, 77-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Київській області чоловік за кермом автомобіля Jaguar збив велосипедиста.