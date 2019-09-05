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Водій Jaguar на смерть збив велосипедиста

Водій Jaguar на смерть збив велосипедиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Київській області чоловік за кермом автомобіля Jaguar збив велосипедиста, внаслідок чого останній загинув. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Так, ДТП сталася вчора близько 13 години, у місті Українка.

"58-річний водій за кермом автомобіля Jaguar допустив зіткнення з велосипедистом. 48-річний місцевий житель перетинав проїжджу частину. Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Поліція з’ясовує обставини аварії, триває слідство.

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Нагадаємо, у Полтаві автомобіль збив візочок із новонародженою дитиною.

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