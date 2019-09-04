ДТП у Харкові: зіткнулися Lexus і патрульне авто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Харкові сталося зіткнення автомобіля Lexus і службового авто патрульної поліції, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це УНН повідомили у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області.
Так, сьогодні, близько 15:00, на перехресті вулиць Л. Сердюка та Бучми сталася ДТП за участі автомобілів Lexus та службового авто патрульних Toyota Prius.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Lexus не надав перевагу в русі службовому автомобілю Toyota Prius, який рухався з увімкненими проблисковими спецсигналами червоного та синього кольорів, унаслідок чого сталося зіткнення. Під час ДТП пасажирка авто Lexus та патрульний поліцейський отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували до лікарні", - повідомили у патрульній поліції.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вона надалі встановить усі обставини події.
Нагадаємо, у центрі Харкова патрульні поліцейські під час переслідування порушника на автомобілі потрапили у ДТП.