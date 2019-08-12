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У центрі Харкова патрульні потрапили у ДТП під час переслідування порушника

У центрі Харкова патрульні потрапили у ДТП під час переслідування порушника

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У центрі Харкова поліцейський автомобіль під час переслідування порушника потрапив у ДТП, внаслідок чого двох патрульних поліцейських доставили в лікарню. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Так, аварія сталася 11 серпня близько 22:40 на проспекті Науки.

За даними поліції, під час чергування працівник патрульної поліції на службовому автомобілі Toyota Prius з увімкненими звуковими та проблисковими спецсигналами червоного та синього кольору переслідував автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху і намагався зникнути з місця.

"Під час руху порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його автомобіля з транспортним засобом патрульних та Daewoo Lanos, який рухався попереду нього у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги були доставлені двоє пасажирів Toyota Prius. Вони отримали легкі тілесні ушкодження і після огляду лікарями були відпущені.

Водій автомобіля Opel Astra від проведення судово-медичного обстеження на алкоголь відмовився.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Зараз триває з’ясування усіх обставин події.

Нагадаємо, у Житомирській області у дорожньо-транспортній пригоді загинули четверо осіб, серед яких поліцейський.

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