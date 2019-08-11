У ДТП під Житомиром загинув поліцейський і троє цивільних

Так, ДТП сталася увечері 10 серпня на автодорозі "Шепетівка-Чуднів-Бердичів".

Правоохорнцями встановлено, що близько 23:25 у м. Чуднові сталося лобове зіткнення автомобілів "ВАЗ" та Peugeot. За попередньою інформацією, 29-річний водій останнього не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху.

У результаті від отриманих травм на місці пригоди загинули водій та 55-річний пасажир "ВАЗу". Водія Peugeot та 53-річну пасажирку "ВАЗу" було госпіталізовано до Чуднівської лікарні, однак врятувати їх життя не вдалося. Обидва померли у відділенні інтенсивної терапії вночі, 11 серпня.

За кермом Peugeot перебував старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Чуднівського ВП та головного управління Нацполіції в області, інспекція з особового складу ГУНП. Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зібрані матеріали будуть скеровані до територіального управління ДБР для подальшого розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі нацгвардійця.