В ДТП под Житомиром погиб полицейский и трое гражданских

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В Чудновский районе Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, ДТП произошло вечером 10 августа на автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев".

Правоохранители установили, что около 23:25 в г. Чуднов произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ" и Peugeot. По предварительной информации, 29-летний водитель последнего не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.

В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир "ВАЗа", водитель Peugeot и 53-летняя пассажирка "ВАЗа" были госпитализированы в Чудновскую больницу, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью, 11 августа.

За рулем Peugeot находился старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Чудновского ОП и главного управления Нацполиции в области, инспекция по личному составу ГУНП. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Собранные материалы будут направлены в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования.

Напомним, во Львовской области произошла смертельная ДТП с участием нацгвардейца.

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