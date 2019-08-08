На Львівщині сталася смертельна ДТП за участю нацгвардійця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує ДТП на Львівщині за участю лейтенанта Нацгвардії, який, за попередньою інформацією, скоїв смертельний наїзд на пішохода. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.
"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, розслідують обставини ДТП, що сталася на ділянці автодороги "Львів - Пустомити - Меденичі", внаслідок якої загинув пішохід", - повідомили у бюро.
За попередньою інформацією, як вказали у ДБР, командир патрульної роти однієї із військових частин Нацгвардії 7 серпня скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину вулиці поза межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП пішохід був госпіталізований до Пустомитівської центральної районної лікарні, де від отриманих травм помер.
Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, на Львівщині автомобіль наїхав на літню велосипедистку.