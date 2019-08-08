Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием нацгвардейца
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Государственное бюро расследований расследует ДТП во Львовской области с участием лейтенанта Нацгвардии, который, по предварительной информации, совершил смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГБР.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства ДТП, произошедшего на участке автодороги "Львов - Пустомыты - Меденичи", в результате которого погиб пешеход", - сообщили в бюро.
По предварительной информации, как указали в ГБР, командир патрульной роты одной из военных частей Нацгвардии 7 августа совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход был госпитализирован в Пустомытовскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.
Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, во Львовской области автомобиль наехал на пожилую велосипедистку.