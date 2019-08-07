На Львівщині автомобіль наїхав на літню велосипедистку

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Червонограді Львівської області водій автомобіля скоїв наїзд на пенсіонерку, яка їхала на велосипеді. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 серпня, близько 20:10, на вулиці Богдана Хмельницького у Червонограді.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Kangoo, 51-річний місцевий житель, скоїв наїзд на 61-річну велосипедистку, також жительку Червонограда.

Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Буковині у ДТП постраждав малолітній велосипедист.

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