На Львівщині автомобіль наїхав на літню велосипедистку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Червонограді Львівської області водій автомобіля скоїв наїзд на пенсіонерку, яка їхала на велосипеді. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 серпня, близько 20:10, на вулиці Богдана Хмельницького у Червонограді.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Kangoo, 51-річний місцевий житель, скоїв наїзд на 61-річну велосипедистку, також жительку Червонограда.
Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Буковині у ДТП постраждав малолітній велосипедист.